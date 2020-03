Coronavirus, Bernini: Da FI parere favorevole a risoluzione maggioranza

di dab

Roma, 11 mar. (LaPresse) - "Non ci devono essere ambiguità, zone grigie, zone d'ombra nell'applicazione delle misure di contenimento" e occorre garantire che "questi 20 miliardi di scostamento siano parte di un percorso che consenta da subito alle nostre categorie produttive che stanno soffrendo di più, per avere ristoro". Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, intervenendo nel dibattito sullo scostamento di bilancio chiesto dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ma - ribadisce - serve "una scelta più drastica" che "rappresenti un viatico per una più rapida uscita dalla crisi". E conclude: "Noi esprimiamo voto favorevole a una risoluzione che ha una finestra sul mondo, che ha l'idea di una successiva idea di aumento delle somme per consentire al nostro Paese di andare avanti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata