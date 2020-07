Coronavirus, Berlusconi: Responsabiità FI non prelude cambio maggioranza

di dab

Roma, 27 lug. (LaPresse) - "Di fronte ad una serie di interpretazioni giornalistiche improprie che si ripetono in questi giorni, sono costretto a richiamare ancora una volta concetti che ho espresso in decine di occasioni pubbliche, interviste, dichiarazioni. Il senso di responsabilità istituzionale dimostrato da Forza Italia di fronte all'emergenza Covid-19 non ha nulla a che fare con valutazioni di politica interna, non prelude ad alcun cambiamento di maggioranza né tanto meno ad alcun 'soccorso' parlamentare al centro-sinistra". Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

