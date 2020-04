Coronavirus, Berlusconi: L'Europoa c'è, servono 1000 mld di liquidità

Torino, 27 apr. (LaPresse) - "L'Europa ha cominciato a fare la sua parte e sarà una parte decisiva, perché né l'Italia, né altri paesi sono in grado di reggere da soli a questa emergenza. Determinante sarà il Recovery Fund, già approvato dal Consiglio ma ancora da definire per quanto riguarda modalità e importi. E' necessario che vengano stanziati 1000 miliardi di liquidità, metà dei quali a fondo perduto". Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi in una intervista a Il Messaggero.

