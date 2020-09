Coronavirus, Berlusconi: Appello a studenti per massima responsabilità

di lca/ect

Miilano, 14 set. (LaPresse) - "Oggi è il giorno in cui milioni di bambini e ragazzi ritornano a scuola. É un segno importante del ritorno alla normalità ma è un passaggio delicatissimo. A loro va il mio affettuoso in bocca al lupo ma con il forte richiamo al rispetto rigoroso dei comportamenti corretti. Fatelo per voi stessi, i vostri amici, i genitori e i nonni che potreste contagiare". Così Silvio Berlusconi lasciando il San Raffaele di Milano dove era ricoverato perché positivo al coronavirus.

