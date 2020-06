Coronavirus, Belusconi: Piazza 4/7 non ancora decisa, attezione massima

di ect

Milano, 9 giu. (LaPresse) - "Ho detto agli alleati che era meglio rimandare" per motivi sanitari la manifestazione dello scorso 2 giugno a Roma e la prossima del 4 luglio lanciata da Fratelli d'Italia con l'adesione della Lega, "loro invece hanno insistito perchè sono abituati a utilizzare la piazza per far conoscere agli italiani i loro propositi. Per fortuna non si è verificato nulla di grave". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Cartabianca su Rai3. "Se il 4 luglio la faremo, sarà con attenzione assoluta e senza assembramenti per non disattendere i criteri sanitari. Se tornasse una seconda ondata di coronavirus sarebbe una catastrofe", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata