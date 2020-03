Coronavirus, Bellanova: Dpcm primo passo necessario, nessuno lasciato indietro

di dab

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Nessuno va lasciato indietro. Questo è ciò che da tempo ho chiesto al Presidente Conte. Il decreto di stasera è un primo passo necessario. 400 milioni per l'emergenza alimentare e per garantire l'accesso al cibo ai cittadini più bisognosi. Dobbiamo arrivare presto a un Coordinamento nazionale per rafforzare le azioni, coinvolgendo i comuni, tutta la filiera agroalimentare e soprattutto gli enti caritativi e i volontari che in queste settimane hanno svolto un lavoro preziosissimo. Sono loro oggi a combattere sul campo questa battaglia di solidarietà. Loro i nostri più preziosi alleati. Noi siamo con loro. Lo Stato c'è". Così la ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, su Facebook.

