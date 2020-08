Coronavirus, Basentini: Non fu nota 21 marzo a determinare scarcerazioni

di dab

Roma, 5 ago. (LaPresse) - "Come si può pensare che sia stata la nota a determinare le scarcerazioni, esistendo una norma da oltre 20 anni e prima della circolare del 21 marzo. Come si può ritenere che non doveva essere emanata, quando è evidente che la stessa nota si limita a invitare i direttori degli istituti penitenziari ad agire come già previsto dal Regolamento di esecuzione". Lo dice l'ex capo del Dap, Francesco Basentini, in audizione davanti alla commissione Antimafia.

