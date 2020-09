Coronavirus, Barillari: Denunciato Zingaretti per istigazione a rivolta

di dab

Roma, 5 set. (LaPresse) - "Prima di scendere in piazza oggi pomeriggio insieme alle mamme in difesa dei diritti dei bambini, ho presentato ai Carabinieri una formale denuncia contro Nicola Zingaretti per diffamazione e istigazione alla rivolta. Un rappresentante delle istituzioni non si può mai permettere di definire negazionisti tutti quei cittadini che chiedono verità, e in più, aizzare contro di essi fantomatiche rivolte popolari". Lo scrive su Facebook il consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, ex M5S.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata