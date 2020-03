Coronavirus, Bagnai: Lega vota risoluzione maggioranza, ma persa occasione

di dab

Roma, 11 mar. (LaPresse) - "Il provvedimento che votiamo oggi è soltanto il primo passo", ma "lo dico con serenità e amarezza, questa crisi avrebbe potuto essere una buona opportunità sotto il profilo tattico in termini di politica economica, ma anche culturale. Stiamo perdendo l'una e l'altra. Dovremo prendere esempio dai cugini francesi, che partirono da un deficit del 7,5% per poi scalare di mezzo punto ogni anno". Così il senatore della Lega, Alberto Bagnai, intervenendo nel dibattito sullo scostamento di bilancio chiesto dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Voteremo la risoluzione di maggioranza, per senso di responsabilità - aggiunge -. Ma volevo far capire quale è il peso di questa responsabilità e quanto lungo sia stato il percorso per venire incontro al governo in questo momento di difficoltà per il nostro Paese".

