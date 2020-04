Coronavirus, Azzolina: A settembre si deve assolutamente ritornare a scuola

di vln

Torino, 29 apr. (LaPresse) - Per la ripresa a settembre "sto lavorando e ci stiamo lavorando con il Comitato di esperti che mi stanno dando una mano: a settembre a scuola si deve assolutamente ritornare, stiamo pensando a diverse opzioni, nessuno pensi non si stia lavorando". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a Skuola.net ribadendo che "la scuola è uno dei primi pensieri dell'intero governo: lavoriamo per far sì che a settembre si torni nella massima sicurezza se abbiamo deciso di chiudere adesso è per fare sì che a settembre si tornasse in massima sicurezza. Oggi non potevamo farlo per i dati scientifici che ce lo impedivano ma a settembre vogliamo sentire la campanella nelle nostre aule". "Il governo ha il dovere di garantire la salute dei cittadini. E' un sacrificio oggi per ripartire più forti domani, so che la gente è stanca, a nessuno di noi fa piacere le persone a casa. Continuaiamo con didattica a distanza fino a fine anno e poi a settembre ripartiamo più forti di prima", ha spiegato la ministra.

