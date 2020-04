Coronavirus, Assobalneari a governo: Confronto urgente, stagione a rischio

di lrs

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "Assobalneari Italia chiede con urgenza e con forza la possibilità di interloquire con il governo per capire quali sono gli accorgimenti da mettere in campo, come poter allestire le nostre strutture. Se ci saranno da fare modifiche e investimenti, noi lo dobbiamo sapere. Siamo già in ritardo, arriveremmo in ulteriore ritardo e si comprometterà la stagione. Perciò il governo deve interagire con noi, contattarci e darci la possibilità di un confronto". Così Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia, Associazioni imprenditori turistici balneari, a LaPresse.

