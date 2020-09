Coronavirus, Arcuri: Vaccino a novembre? Non sono indovino, ricerca avanzata

di dab

Roma, 8 set. (LaPresse) - Vaccini già a fine novembre? "Penso che sia possibile, ma siccome non faccio l'indovino non so se sarà a novembre, dicembre o gennaio. Di sicuro la ricerca sul vaccino è ad una fase molto avanzata". Lo ha detto il commissario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ai microfoni di 'Cartabianca', su Rai3.

