Coronavirus, Arcuri: Dovevo decidere dove regalare vita, non deve più succedere

di abf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Storie come quelle di inizio marzo, quando dovevo decidere dove mandare i ventilatori polmonari e regalare la vita, non si devono ripetere. Abbiamo costruito oltre 6mila posti letto in terapia intensiva. Non dobbiamo dimenticare quanto è successo". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, a 'Mezz'ora in più' su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata