Coronavirus, appello Salvini a Mattarella: Chiudere tutto e stop tasse

di mad

Milano, 21 mar. (LaPresse) - "Presidente Mattarella ci rivolgiamo a lei perché altri non ci ascoltano, a nome di milioni di italiani, per chiedere cinque interventi immediati. Il primo è chiudere tutte le attività che non sono vitali per il Paese. Lo chiedono a gran voce, lo implorano, medici, infermieri, anestesisti, imprenditori, lavoratori. È il momento di chiudere tutto per mettere in sicurezza la vita dei nostri figli". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video appello su Facebook al presidente della Repubblica, in cui chiede tra l'altro anche una "moratoria fiscale e sospensione di tutte le tasse, locali e statali, per tutto il 2020".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata