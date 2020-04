Coronavirus, l'appello Sala: Governo e scienza, autorizzate test sugli anticorpi

(LaPresse) - "Noi non sappiamo quanti sono gli immuni, cioè coloro che hanno anticorpi, hanno un'immunità perché hanno fatto il coronavirus. Non lo sappiamo perché non sono stati autorizzati ufficialmente questi test. Alcune Regioni come Emilia-Romagna e Veneto, non la Lombardia, sono già partite. Però mi rivolgo alla scienza e al Governo: dovete autorizzarli. Anche se non sono certi al 100 percento, autorizzateli. Perché è peggio non avere nessuna informazione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sui social da Palazzo Marino nei giorni dell'emergenza coronavirus.