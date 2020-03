Coronavirus, annullata celebrazione 8 marzo al Quirinale

di ddn/mad

Roma, 5 mar. (LaPresse) - Non si svolgeranno domenica al Quirinale le celebrazioni della Festa della donna. La Presidenza della Repubblica applica quindi le misure contenute nel Dpcm firmato ieri sera, che vietano lo svolgimento di manifestazioni dove non è possibile il rispetto della misura di sicurezza per il contenimento del Coronavirus.

