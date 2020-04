Coronavirus, Amendola: Accordo in Ue primo passo importante, superati veti

di abf

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "L'accordo in Ue è un buon primo passo. L'Eurogruppo ha messo sul tavolo strumenti nuovi, come chiedevamo noi C'è un fondo per la ripresa, un fondo per la Cig, liquidità per le imprese. E' un primo passo importante, i veti sono stati superati". Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, esponente del Pd, a RaiNews24. "Ora si negozia per rendere questi strumenti realtà", ha aggiunto.

