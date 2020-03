Coronavirus, altro rinvio per elezioni regionali Valle d'Aosta

di lrs

Milano, 23 mar. (LaPresse) - Rinviate ancora le elezioni regionali in Valle d'Aosta. Il presidente della Regione, Renzo Testolin, tramite il decreto numero 118, stabilisce la "revoca del proprio decreto n. 103 del 10 marzo 2020 recante convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale per il giorno di domenica 10 maggio 2020 e rinvio degli stessi". Nello stesso decreto si legge anche che "la nuova convocazione dei nuovi comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale sarà stabilita con successivo decreto da emanarsi entro e non oltre il termine di validità della delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" in relazione al coronavirus. Il decreto è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

