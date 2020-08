Coronavirus, allo Spallanzani al via i test sul vaccino. Zingaretti: "Sarà pubblico"

(LaPresse) "Questa mattina è stata inoculata la prima dose di vaccino al primo dei quattromila volontari che hanno risposto all'appello dell'Istituto Spallanzani. Questo rende la giornata di oggi, per la scienza e per la medicina italiana, una giornata molto importante perché stiamo parlando del vaccino italiano, sostenuto da un progetto di ricerca dalla regione Lazio dal ministero per la Ricerca". Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la conferenza stampa per la sperimentazione del primo vaccino anti Covid-19 sull'essere umano, presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "È un importante passo in avanti nella ricerca scientifica e rappresenta un importante salto in avanti nella battaglia al coronavirus", ha concluso Zingaretti.