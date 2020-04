Coronavirus, allenamenti sport di squadra ripartono dal 18 maggio

Roma, 26 apr. (LaPresse) - Le attività di allenamento sportivo individuale avranno il via libera da subito, mentre per quelle di squadra, forse, il disco verde arriverà dal 18 maggio. È quanto si apprende da fonti di maggioranza in merito alle nuove regole della fase 2.

