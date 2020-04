Coronavirus, ad Arcuri incarico procedura ricerca e acquisto test sierologici

di dab

Roma, 15 apr. (LaPresse) - Il commissario governativo per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, ha ricevuto ieri sera l'incarico, da parte del governo, di avviare procedura pubblica per la ricerca mirata all'acquisizione del test sierologico per stabilire chi ha contratto il Covid-19. Questi test dovranno essere rispondenti alle caratteristiche stilate dal ministero della Salute.

