Coronavirus, Abruzzo verso zona rossa. Vicepresidente: Giusto anticipare scelte

di lrs

Milano, 15 nov. (LaPresse) - "A volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno. Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte. L'Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura delle scuole". Lo scrive su Facebook il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. L'ordinanza con ulteriori misure restrittive dovrebbe essere firmata nelle prossime ore dal governatore Marco Marsilio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata