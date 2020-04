Coronaviru, Fontana: "Pronti 80 milioni come bonus a operatori sanitari lombardi"

"Abbiamo detto tante volte grazie ai nostri operatori sanitari, ma io credo che sia giusto dare loro un concreto riconoscimento". A dirlo è il governatore lombardo, Attilio Fontana, in un video su Facebook. "La Regione Lombardia ha deciso di stanziare, in aggiunta alle somme che sono state versate dallo Stato, 80 milioni come bonus alle persone che si sono impegnate in questo periodo in maniera eccezionale", ha aggiunto Fontana che ha chiesto delucidazioni al Governo su come poter erogare questi soldi: "Se attraverso una norma da inserire nel Cura Italia o attraverso l’emanazione di una legge regionale".