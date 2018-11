Corleone, Di Maio: "Se dovesse esserci un solo eletto M5S ritireremo il simbolo"

Non molla, Luigi Di Maio. "Se lunedì dovesse esserci un solo eletto del Movimento nel consiglio comunale di Corleone ritireremo il simbolo perché ", ha detto il vicepremier pentastellato a Palermo, all'indomani del caso scoppiato a Corleone dove il candidato sindaco del M5S, Maurizio Pascucci, ha aperto al dialogo con le famiglie dei mafiosi postando poi una foto con il nipote del boss Bernardo Provenzano. Di maio è andato su tutte le furie: ha annullato il comizio previsto nella città siciliana, che fu roccaforte della Cosa Nostra stragista, prendendo le distanze.

Ora è tornato sulla questione: "Non ho avuto modo di sentire il candidato sindaco di Corleone. Sono un ministro prima ancora che il capo politico del Movimento. Non mettero mai in dubbio il fatto che lo Stato non tratta con la mafia, non parla con la mafia e neanche deve dare segnali di vicinanza a questo mondo. Presto andrò a Corleone e incontrerò la stragrande maggioranza di persone oneste. Andare lì sarebbe stato un segnale deflagrante per tutto il Paese", ha aggiunto Di Maio.

Inwsomma, per il candidato sindaco di Corleone "è già pronta la procedura per l'espulsione", ha annunciato il vicepremier Luigi di Maio. Secondo Pascucci la foto con il nipote di Provenzano era stata concordata con il deputato 5 Stelle Giuseppe Chiazzese. "Voglio verificare questa cosa detta da Pascucci e chiarire", ha detto ancora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata