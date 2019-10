Copasir, Salvini: Da Conte mi aspetto verità, non ero a quelle riunioni

di lrs

Milano, 23 ott. (LaPresse) - Conte al Copasir? "Mi aspetto la verità, non ero a quelle riunioni. Non le avrei mai organizzate, se fosse dipeso da me. La parte politica usualmente non incontra i servizi segreti, ognuno fa il suo mestiere. Conte spiegherà che cosa ha fatto e perché l'ha fatto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad 'Agorà' su Rai3.

