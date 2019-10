Copasir, centrodestra si spacca: 3 candidati presidente

di ddn/dab

Roma, 8 ott. (LaPresse) - Nessun accordo nel centrodestra sul Copasir. La coalizione infatti a 24 ore dal voto per l'elezione del presidente del Comitato, non ha un candidato condiviso ma 3. A confermarlo Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, intercettato in Transatlantico. A questo punto in lizza per il dopo Guerini ci sono: Adolfo Urso (Fdi), Raffaele Volpi (Lega) ed Elio Vito (Forza Italia).

