Conti pubblici, Tria: Normalizzare spread per vera ripresa

di mbb/abf

Roma, 11 giu. (LaPresse) - Bisogna "normalizzare definitivamente le condizioni del nostro mercato dei titoli di Stato, la cui solidità è fondamentale non solo per i risparmiatori e le istituzioni finanziarie, ma anche e soprattutto per una vera ripresa dell'economia". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, durante le sue comunicazioni alla Camera sulla possibile procedura d'infrazione dell'Ue contro l'Italia.

