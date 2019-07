Conti pubblici, Tria: Nessun taglio a spese, fondi tpl ripristinati

di ntl/dab

Roma, 4 lug. (LaPresse) - "Il problema non è mai discutere con la commissione Ue ma lavorare per la crescita e vedere come i mercati rispondono a quello che facciamo. Voglio rivendicare che questo aggiustamento è stato fatto senza nessun taglio ai programmi di spesa già decisi". Anche per quanto riguarda i fondi congelati nel bilancio 2019 "come quelli sui trasporti ci eravamo impegnati a ripristinarli e l'abbiamo fatto. Lo vedo come una conduzione attenta e prudente della finanza pubblica". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo alle domande durante l'audizione in Senato davanti alle commissioni Bilancio e Senato sugli esiti dell'Ecofin.

