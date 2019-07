Conti pubblici, ok Cdm a decreto misure per miglioramento saldi

di ntl/abf

Roma, 1 lug. (LaPresse) - Via libera dal Cdm a un decreto contenente misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. A quanto si apprende, il decreto serve a destinare i risparmi di quota 100 e reddito di cittadinanza, dovuti al numero di domande inferiori al previsto, alla riduzione del deficit, come peraltro già previsto dalle legge di Bilancio 2019.

