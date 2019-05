Conti pubblici, M5S: Tagli welfare incomprensibili, necessarie spiegazioni

di npf

Roma, 31 mag. (LaPresse) - "Secondo le prime indiscrezioni nella lettera da inviare alla UE, che Tria e la Lega hanno scritto, sono previsti tagli allo stato sociale per il triennio 2020 - 2022. Questa scelta è incomprensibile e sono necessarie delle spiegazioni". E' quanto si legge in un post firmato M5S sul blog delle stelle, dopo la lettera di risposta del ministro Giovanni Tria all'Ue.

"La linea che, d'accordo con la Lega, abbiamo seguito come governo è stata quella della lotta all'austerità. Posizione confermata dai risultati elettorali delle europee in cui è stato detto che è necessario fare la flat tax per i redditi bassi anche sforando il deficit - Gli italiani si aspettano da questo governo lotta all'austerità europea e questo è quello che dobbiamo fare, non i tagli al welfare", si legge ancora.

