Conti pubblici, lettera Tria: Miglioreranno anche senza aumento Iva

di npf

Roma, 31 mag. (LaPresse) - "Il Parlamento italiano ha formalmente approvato le proiezioni di bilancio del Programma di Stabilità e desidero ribadire che il bilancio 2020 sarà conforme al PSC. In linea con la legislazione in vigore, il Programma di Stabilità prevede un aumento delle imposte indirette pari a quasi l'1,3 per cento del PIL, che entrerebbe in vigore nel gennaio 2020. I partiti politici hanno espresso riserve circa il previsto aumento dell'IVA, ma abbiamo comunque un ventaglio di misure alternative onde garantire il suddetto miglioramento strutturale". Lo si legge nella lettera che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato oggi a Bruxelles.

