Conti pubblici, fonti Ue: rinviata riunione su procedura Italia

Bruxelles (Belgio), 1 lug. (LaPresse)- A causa del prolungamento dei lavori del vertice europeo è stata rinviata la riunione del Collegio dei Commissari europei in programma domani a Strasburgo per discutere dell'apertura della procedura di infrazione per debito eccessivo contro l'Italia. Lo ha dichiarato a LaPresse la portavoce dell'esecutivo europeo. Una nuova riunione dei commissari europei potrebbe essere convocata mercoledì a Bruxelles, ma dipenderà dall'andamento delle discussioni al vertice Ue.

