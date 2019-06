Conti pubblici, Di Maio: Ue ci lascia tutto il peso e ci fa morale

di dab

Roma, 5 giu. (LaPresse) - "Noi siamo persone serie, l'Italia è un Paese serio, che rispetta la parola data. Quindi andremo in Europa e ci metteremo seduti al tavolo con responsabilità, non per distruggere, ma per costruire. Però è molto seccante che ogni giorno si trovi un motivo diverso per parlare male dell'Italia e di questo governo". Lo scrive il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Sono anni che diamo senza ricevere, o che riceviamo meno di quanto ci spetterebbe, anni che siamo totalmente ignorati sulla questione migranti, ad esempio. Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale. Così non va bene, così è troppo facile", aggiunge.

