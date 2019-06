Conti pubblici, Di Maio: Quota 100 e pensioni non si toccano

di dab

Roma, 5 giu. (LaPresse) - "Non chiedo tanto: diritti. Che tradotto significa la possibilità di aiutare le famiglie, le imprese, le scuole, la nostra sanità. Quindi rimbocchiamoci le maniche tutti. E con 'tutti', intendo anche Bruxelles. Per ultimo due cose: Quota 100 non si tocca e, sia chiaro, le pensioni degli italiani non si toccano". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, su Facebook.

