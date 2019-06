Conti pubblici, Di Maio: Infrazione riguarda debito prodotto da Pd

di dab

Roma, 5 giu. (LaPresse) - "Ora si parla tanto di questa possibile procedura di infrazione e sapete cosa riguarda? Riguarda il debito prodotto dal Partito democratico nel 2017 e 2018. Noi la prendiamo seriamente, ma non possiamo fare finta di non sapere che ci sono Paesi europei che in questi anni, per risollevare la loro economia, hanno fatto molto più deficit di quanto consentito dai Trattati. E non sono andati incontro a nessuna sanzione", sottolinea il capo politico M5S". Così su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

