Conti pubblici, Conte: Mercoledì prossimo assestamento bilancio in Cdm

di ntl

Roma, 20 giu. (LaPresse) - "Ho scritto anche nella lettera un messaggio politico molto chiaro. Non serve la lettera per dire non rispettiamo le regole. Fino a che non le cambiamo son queste. C'è un binario tecnico, ieri abbiamo deliberato il congelamento dei due miliardi, completeremo mercoledì prossimo con il prossimo Cdm l'assestamento per certificare come i conti vadano meglio del previsto. Siamo intorno al 2,1% e non al 2,5%. Questo è il binario tecnico, quello politico lo ho affrontato nella lettera". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando al vertice dei leader Ue a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata