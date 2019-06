Conti pubblici, Conte: Eurosummit non assuma decisioni divisive

di ntl/abf

Roma, 19 giu. (LaPresse) - "L'Eurosummit deve assumere decisioni non divisive" sulla procedura di infrazione all'Italia, "non riteniamo che vi siano i giusti presupposti in merito", Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante le comunicazioni nell'aula della Camera sul Consiglio europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata