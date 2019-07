Conti pubblici, Conte: Da assestamento bilancio nessun taglio per italiani

di scp

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "La cosa più bella da comunicare ai cittadini italiani è che noi non stiamo tagliando delle spese sociali o altro, semplicemente sono maggiori entrate, maggiori ricavi, poi per alcuni appostamenti avevamo fatto stime prudenziali e ci sono dei risparmi di spesa. In sostanza mettiamo sul piatto semplicemente un aggiornamento della nostra contabilità, al cittadino italiano da questo aggiustamento di ieri non deriva nessun pregiudizio". Così il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo a Bruxelles per un nuovo vertice sulle nomine Ue, sull'assestamento di bilancio approvato ieri.

