Conti pubblici, Bonomi: Serve operazione verità, manca prospettiva solida interventi

di ntl/dab

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Serve un'operazione verità sui conti pubblici. Non si scorge ancora una prospettiva solida di interventi che diano sostenibilità al maxi debito pubblico italiano il giorno in cui la Bce dovesse terminare i suoi interventi straordinari sui mercati grazie ai quali oggi molti si illudino che il debito non sia più un problema". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nella sua relazione all'assemblea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata