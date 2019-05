Conti pubblici, Boccia: Non si può sforare 3% per spesa ordinaria

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Non possiamo sforare il deficit per fare spesa ordinaria". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel suo intervento dal palco dell'Assemblea nazionale di Confagricoltura, a Milano. "Lo sforamento del 3% non è una questione europea ma tutta italiana - aggiunge - e nessun alleato ce lo consentirebbe", sottolinea. Esortando poi la politica ad avere "il senso del limite", il numero uno degli industriali ha ribadito che "non si può usare l'Ue come alibi per non affrontare la situazione dell'Italia".

