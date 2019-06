Conti pubblici, Bankitalia: Titoli pubblici più cari si trasleranno nel privato

di mbb

Roma, 22 giu. (LaPresse) - "Se si percepisce che l'economia non cresce, c'è il dubbio che il debito non ti sia ripagato. Se nell'emissione di titoli pubblici paghiamo più di quanto non si paghi in Germania o in Spagna, allora questo si traslerà anche al settore privato, dalle banche alle imprese. Questo trasferimento rallenta la crescita dell'economia". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è intervenuto oggi al TechFestival del Foglio, che pubblica un resoconto sul suo sito internet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata