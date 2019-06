Conti pubblici, Tria: "Scenderemo sotto il 2,4% Deficit/Pil, no aumento Iva"

Il Deficit/Pil "non sarà al 2,4% come previsto dal Def, perché abbiamo avuto una serie di entrate tributarie e non tributarie aggiuntive e sono previste una serie di risparmi non indifferenti, perchiò dovremmo andare verso il 2,2%-2,1%", queste le parole del ministro dell'Economia Giovanni Tria, a seguito del vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro la strategia per evitare la procedura d'infrazione da parte dell'Ue sul debito pubblico italiano.

Le fonti del M5s avevano fatto sapere che il "vertice a Chigi" era stato "sereno e molto positivo. Tanto lavoro da fare per gli italiani e per lo sviluppo del Paese, pensando sempre a famiglie e imprese". Le fonti della Lega confermano che la riunione è stata "positiva e costruttiva. Si lavora per l'impostazione della manovra 2020 in un'ottica di crescita puntando su detassazione e investimenti". Ma è il ministro Tria che spiega, intervenendo al convegno del Messaggero Obbligati a crescere - Strategie per l'Italia, ciò che è stato deciso. "Dobbiamo arrivare assolutamente ad un compromesso" con l'Ue, perché "è interesse dell'Italia ma è interesse anche dell'Europa", ha dichiarato Tria.

Per evitare l'aumento dell'Iva, ha spiegato Tria, "stiamo lavorando al taglio di altre poste". "Il nostro debito - ha chiarito il ministro - è enorme, lo dobbiamo abbattere" per tranquillizzare i mercati. Non ci sarà però alcuna "manovra correttiva effettiva".

La Lega poi aggiunge che "sono stati definiti una serie di tavoli di lavoro operativi già dalla prossima settimana (spending review, tax expenditures, flat tax, privatizzazioni, cuneo fiscale, investimenti, export, sud) per definire proposte concrete per il rilancio e lo sviluppo dell'economia anche alla luce dei segnali che arrivano dagli indicatori", è quanto si apprende da fonti della Lega. Allo stesso tempo "si è discusso anche su come proseguire il dialogo con la commissione europea sulla procedura d'infrazione con obiettivo di chiuderla in tempi brevi senza penalizzazioni per il nostro Paese".



