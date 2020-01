Conte: Verifica? Dibattito interno è carburante per macchina governo

di abf

Roma, 13 gen. (LaPresse) - "Verifica di governo? Io auspico che questi confronti interni siamo ampi, partecipati e portino a proposte molto condivise. Il dibattito interno è salutare, è la linfa per dare nuovo carburante nella macchina governativa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti ad Ankara.

"É chiaro che, a parte i dossier internazionali che sono assorbenti, ben vengano alcuni giorni in più per proporre delle riflessioni e a fine mese opereremo più facilmente una sintesi. Ci confronteremo tutti insieme, perverremo ad una agenda condivisa per un processo riformatore, troveremo una sintesi efficace e condivisa", ha aggiunto.

