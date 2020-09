Conte: Vedrei benissimo rielezione del presidente Mattarella

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Se ci fossero le condizioni da parte sua per accettare un secondo mandato, io lo vedrei benissimo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano sulla possibile rielezione del presidente Mattarella. "Credo che il presidente Mattarella stia interpretando il suo ruolo in un contesto molto sfidante in modo impeccabile, con grande equilibrio e saggezza", ha aggiunto, "man mano che vado avanti ne apprezzo sempre più le qualità".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata