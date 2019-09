Conte al Quirinale per presentare la lista dei ministri

Il premier incaricato ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella per presentare la lista dei ministri. Prima ha visto i capigruppo di M5S, Pd e Leu questa mattina a Palazzo Chigi. Poi successivamente Dario Franceschini e Andrea Orlando, delegati del Pd hanno avuto una riunione con Conte per limare la squadra di governo. Secondo quanto si apprende il nodo ancora da sciogliere è la figura del sottosegretario e alcune caselle ancora da riempire. Conte era atteso in mattinata al Quirinale, a questo punto è probabile che salga nel pomeriggio per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri.

"Non abbiamo parlato di Ius soli ma di una nuova legge sul l'immigrazione che smetta di affrontare il tema in maniera emergenziale e lo faccia in modo organico", ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio parlando ai cronisti fuori da palazzo Chigi.

