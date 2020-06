Conte: Sure percorso già attivato, sul Mes non è cambiato nulla

di dab/ntl

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Lo Sure è un percorso già attivato, sul Mes non è cambiato nulla". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulle parole di Angela Merkel a 'La Stampa'.

