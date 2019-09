Conte: Sud centrale in patto con l'Europa che ho proposto a Bruxelles

di scp

Milano, 14 set. (LaPresse) - "Mai come adesso c'è consapevolezza tra i membri della nuova Commissione europea che la strada per rafforzare concretamente l'Unione passa per la rinascita delle periferie non solo geografiche del continente. Mai come adesso il Sud ha l'occasione di essere al centro dell'agenda politica non solo italiana, ma anche europea. Il tema sarà parte integrante del patto con l'Europa che ho già anticipato e proposto mercoledì a Bruxelles". Così il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante a Bari.

