Conte: Su Bp Bari sono stato omissivo per segreto ufficio, mi scuso

di rib/dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - “Ieri mi è stata fatta una domanda a Bruxelles, io ho detto ‘Al momento non c'è necessità di un intervento', ho dovuto essere omissivo per una ragione precisa, non creare allarme, i mercati erano aperti, e per segreto d'ufficio. Ero stato avvertito che era stata aperta una procedura di commissariamento da parte di Bankitalia. Atterrato in Italia, Gualtieri si era attivato per verificare cosa poter fare. C'era già stati dei contatti nei giorni precedenti, ieri è diventata attuale, ma non potevo anticiparlo alle telecamere, mi scuso”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute con il ministro Roberto Speranza per i primi cento giorni di attività del governo in materia di salute.

