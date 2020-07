Conte su Aspi: Margini per evitare revoca? Non mi fare fare l'indovino

di ect

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Non mi fate fare l'indovino". Così il premier Giuseppe Conte a L'Aja ai giornalisti che su Aspi gli chiedevano se ci sono ancora margini per non arrivare alla revoca della consessione.

