Conte: Siamo sereni su conti, G20 non è sede per trattativa Ue

di alm

Roma, 29 giu. (LaPresse) - "Non era questa la sede per condurre una trattativa" sui conti. "Abbiamo fatto il nostro siamo sereni e confidiamo che vada tutto bene". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dal G20 di Osaka torna sul tema dei conti pubblici italiani e la procedura Ue, rispondendo ai cronisti.

